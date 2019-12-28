Праздничное меню: как встретят Новый год в томских колониях

Взрослые осужденные предпочитают вареные, копченые колбасы и сало, мандарины, лимоны. Здесь можно заказать и готовые блюда из местной столовой – сельдь под шубой, оливье, пельмени, манты, шашлыки и мясо-гриль. Индивидуальные заказы стали обычной практикой. Например, осужденному ИК-4 к Новому году привезли ананас с томской торговой базы, а несовершеннолетним воспитанницам - 30 кондитерских подарков. В следующем году такой торговый формат расширится, по заявкам в колонии будут привозить свежие фрукты и молочные продукты, — рассказали в ведомстве.