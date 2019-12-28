Праздничное меню: как встретят Новый год в томских колониях

Следственные изоляторы, воспитательная и исправительные колонии Томской области готовятся к встрече Нового года. Жители режимных территорий украшают помещения отрядов и клубов, елки и снежные фигуры, готовятся к театрализованным представлениям и концертам, сообщается на сайте ведомства.
В томских колониях приготовят для заключенных на Новый год специальное меню: салат из капусты и огурцов, винегрет, гречка с мясом и соусом, котлеты из свинины, рыба, гороховый суп и компот из сухофруктов. Осужденным подросткам предложат творожные сырники, плов, битки по-белорусски, борщ со сметаной, фруктовый сок и печенье. Сообщается, что в магазинах, работающих на режимных территориях, воспитанницы покупают торты, шоколадки, леденцы и газированную воду.
Взрослые осужденные предпочитают вареные, копченые колбасы и сало, мандарины, лимоны. Здесь можно заказать и готовые блюда из местной столовой – сельдь под шубой, оливье, пельмени, манты, шашлыки и мясо-гриль. Индивидуальные заказы стали обычной практикой. Например, осужденному ИК-4 к Новому году привезли ананас с томской торговой базы, а несовершеннолетним воспитанницам - 30 кондитерских подарков. В следующем году такой торговый формат расширится, по заявкам в колонии будут привозить свежие фрукты и молочные продукты, — рассказали в ведомстве.
В новогоднюю ночь по приказу начальников СИЗО и колоний изменится распорядок дня заключенных. Отбой с 22:00 перенесут на 01:00 для того, чтобы они смогли посмотреть праздничные телепередачи. 1 января подъем передвинут на 9:00 (вместо 6:00).