Праймериз «Единой России» в Томской области. Главное

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«Единая Россия» подвела итоги праймериз. В процедуре, по предварительным данным, приняли участие более 11 млн человек, или свыше 10% от общего числа избирателей, заявил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

В Томской области в праймериз участвовали больше 47 тысяч человек. При этом проголосовать за потенциальных кандидатов мог любой житель страны.

Кого поддержали?

Руководитель Томского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Степан Михайлов отметил, что 65% участников праймериз никогда не избирались депутатами, 25% – люди младше 30 лет, каждый третий участвовал в волонтерских движениях.

Так, лидером праймериз по выборам в Госдуму по спискам стал руководитель штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев (17 290 голосов). На втором месте – депутат Думы Томска Владимир Самокиш (14 270), на третьем – директор юридического института ТГУ Владимир Уткин (4223).

Для меня это было очень интересно, это затребовало другие внутренние ресурсы, учиться по-другому подходить к вопросам, — цитируется на сайте ЕР Михаил Киселев. — Самое главное, на мой взгляд, – умение слышать людей, разговаривать с ними честно и открыто, и видеть, что их действительно беспокоит, и не говорить, что все прекрасно и хорошо, а подумать вместе с ними, как сделать лучше, и предлагать те или иные решения. Дальше нас всех ждет большая работа, ведь лично я больше, наверное, разволновался и задумался, потому что победа – это закрытие гештальта, и ты начинаешь новую работу, новую битву. В данном случае это придется делать именно так, потому что сегодня надо будет отрабатывать те наказы, которые дали люди, те вопросы, которые подняли ребята, чтобы они нашли быстрое решение.

По томскому одномандатному округу победу по числу голосов одержал действующий депутат городской Думы Илья Леонтьев (8272 голоса). По обскому округу больше всего голосов (12,3 тыс.) набрала действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

Лидерами праймериз в рамках отбора депутатов для участия в областной думе стали:

Иван Пушкарев — 1043 голоса, действующий депутат областной думы; Владимир Резников — 1080 голосов, действующий депутат областной думы; Владимир Самокиш — 1247 голосов, действующий депутат думы города Томска; Сергей Автомонов — 1177 голосов, действующий депутат областной думы; Олег Правдин — 595 голосов, действующий депутат областной думы; Олег Шутеев — 630 голосов, действующий депутат областной думы; Чингис Акатаев — 924 голоса, председатель думы Томска; Екатерина Собканюк — 1994 голоса, действующий депутат областной думы; Светлана Сидорова — 262 голоса, директор школы № 58; Сергей Котов — 2120 голосов, гендиректор Сибирского химического комбината; Валерий Осипцов — 1675 голосов, действующий депутат областной думы; Валерий Харахорин — 872 голоса, мэр городского округа Стрежевой; Александр Куприянец — 1273 голоса, заместитель председателя областной думы; Оксана Козловская — 842 голоса, председатель областной думы; Даниил Рябченко — 3347 голосов, гендиректор ООО «Монолит-Строй» (бренд «Латат»); Юрий Дроздов — 1122 голоса, действующий депутат облдумы; Владислав Бородин — 1712 голосов, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск»; Паруйр Яврумян — 1268 голосов, действующий депутат облдумы; Геннадий Сергеенко — 1114 голосов, действующий депутат облдумы; Степан Михайлов — 804 голоса, действующий депутат облдумы; Владимир Кравченко — 1059 голосов, сенатор от Томской области.

Какие были нарушения?

По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова, предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений.

«Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», — сказал он.

Координатор движения «Голос – за честные выборы» в Томске Анна Юдина рассказывает, что праймериз регламентируются исключительно уставом партии.

Избирательное законодательство на эти процедуры не распространяется. Однако не отменяют своего действия федеральные законы, запрещающие использовать административные ресурсы в работе политических партий на местах, — подчеркивает Анна Юдина в беседе с журналистом ТВ2. — К сожалению, мы увидели немало инцидентов, например, с принуждением к голосованию и его контролем со стороны работодателей с угрозой увольнения, информация о покупке голосов тоже была. Это тревожные сигналы, хотя тенденция на открытость отвечает сегодняшним запросам, и, действительно, открытые праймериз проводятся только «Единой Россией». Но что интересно: организаторы и участники праймериз в публичном пространстве и в личных оценках это мероприятие расценивают как «тренировку выборов», а это кардинально другой мотив процесса.

Так, на принуждение к голосованию жаловались сотрудники многих бюджетных организаций, а также студенты вузов Томска. Кроме того, наблюдатели отмечали, что была организована массовая рассылка сообщений в мессенджере WhatsApp с призывом поучаствовать в праймериз.

Жаловались независимые депутаты и на раздачу льготных социальных карт. Для получения карт в рамках проекта «Единой России», публично поддержанного губернатором, требовалась регистрация на Госуслугах.

«Сотрудники администрации Ленинского района регистрируют пенсионеров на Госуслугах на своем ноутбуке. Соответственно, будут иметь доступ к их логинам и паролям в будущем. Интересно, кто-то брал у этих пенсионеров согласие на обработку персональных данных? Нет ли повода у МВД для проверки», — писал депутат Думы Томска Андрей Фатеев.

Партия КПРФ обратится в прокуратуру по факту организации сотрудником администрации Ленинского района в рабочее время процесса участия граждан в праймериз «Единой России». Также будет направлено письмо в Роскомнадзор с просьбой разобраться, законно ли использованы персональные данные томичей, которым присылали агитацию.

На первый взгляд, эти праймериз явно используются не по своему назначению, вместо того, чтобы тянуть рейтинг партии и ее кандидатов, демонстрировать открытость и формировать образ перспективного социального лифта, голосование дает в городе Томске ровно обратный эффект. Во многом это связано с непрекращающимся отрицательным информационным фоном, вызванным повсеместным использованием административного ресурса и других манипулятивных технологий, например, связки того же предварительного голосования и голосования по благоустройству, — считают авторы Телеграм-канала TOMSKPOLIT.

И что дальше?