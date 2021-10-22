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Правозащитники призывают писать российским властям с требованием освободить якутского шамана

ТВ2 ТВ2

Международная правозащитная организация «Amnesty International» призывает всех, кому небезразлична судьба якутского шамана Александра Габышева писать обращения к российским властям с требованием его освободить. Правозащитники на своем сайте опубликовали шаблон с требованием к министру здравоохранения РФ и омбудсмену Новосибирской области, а также адрес новосибирской психбольницы, куда помещен Габышев, для отправки писем.

«Двадцать третьего сентября Верховный суд Республики Саха (Якутия) одобрил помещение шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Он уже переведён в «специализированную» психиатрическую больницу в Новосибирске, в 4850 км от родного Якутска. Габышев долгое время подвергался преследованиям за публичную критику президента Владимира Путина, включая неоднократные произвольные аресты, унизительные обыски и помещение в психиатрические клиники. Помогите нам добиться от властей прекращения принудительного лечения Александра Габышева и его немедленного освобождения», — говорится в обращении правозащитников.

Напомним, в декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, но иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился». Однако 12 января 2021 года Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. После этого к Габышеву домой пришли с обыском силовики. Следствие считает, что во время обыска шаман «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» сотруднику Росгвардии. В мае Габышева признали невменяемым, а в июле суд направил его на принудительное лечение по делу о применении насилия к росгвардейцу. 23 сентября 2021 года Верховный суд Якутии отклонил апелляцию якутского шамана Александра Габышева на решение Якутского городского суда, направившего его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Защита Габышева планирует обжаловать решение суда в Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке. Если суд отклонит жалобу, защитник Габышева Алексей Прянишников готов обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.

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