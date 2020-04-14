Правозащитники просят ООН расследовать гибель заключенных во время бунта в ангарской колонии

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Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН с просьбой расследовать бунт в ангарской ИК-15, при котором погибли двое заключенных. Правозащитники полагают, что имело место «чрезмерное применение силы». Об этом со ссылкой на полный текст документа сообщает издание «РБК».

Напомним, бунт в ангарской колонии ИК-15 начался 9 апреля и продолжался два дня. Во время беспорядков 17 заключенных вскрыли себе вены в знак протеста против издевательств со стороны сотрудников ФСИН и условий содержания. После подавления бунта стало известно о двоих погибших из числа осужденных.

По информации правозащитников, причиной бунта стало то, что один из сотрудников избил заключенного «якобы за неповиновение». В региональном УФСИН утверждают, что, «один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора», препятствовал проведению обыска и призывал других заключенных к противоправным действиям.

В письме спецдокладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчику ООН по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру правозащитники просят призвать Россию к расследовании смерти двоих заключенных и оказанию срочной медпомощи другим пострадавших.

Также «Русь Сидящая» просит ООН спросить правительство РФ о том, кто отдал приказ о жестком подавлении бунта, применении оружия, причинах волнений, а также о возможных погибших и совершивших суицид заключенных.

Люди в погонах вроде начальника иркутского ГУФСИН и начальника ИК № 15 должны понимать, что нельзя избивать других людей безнаказанно, написал в своем Facebook глава юридического департамента «Руси Сиддящей» Алексей Федяров. - И эти глумления продолжаются, избитых заключенных гоняют по плацу и заставляют петь, сами же фсиновцы снимают это на видео и выкладывают — им радостно, они „сломали зону“. И эти глумления продолжаются, избитых заключённых гоняют по плацу и заставляют петь, сами же фсиновцы снимают это на видео и выкладывают - им радостно, они «сломали зону. Уважения им не нужно, они сами живут в страхе и страха добиваются. Таков их уровень.