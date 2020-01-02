Правозащитники опубликовали видео издевательств над заключенными в Кемеровской области

Сотрудники Кемеровского ФСИН издевались над заключенными и избивали их в ходе обыска в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска. Видео издевательств опубликовано на YouTube порталом Gulagu.net.

Как отмечается под роликом, 29 декабря на горячую линию Gulagu.net поступили видеофайлы из видеоархива ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН по Кемеровской области, один из них опубликован.







На видео видно, как сотрудники колонии заставляют выйти заключенных из камеры №17 со словами «Кто не успеет — остается». Затем из помещения выходят друг за другом шесть человек, их бьют по головам и выстраивают лицом к стене. Слышен лай собаки. Потом в камеру возвращают дежурного. Сотрудники под громкую музыку начинают обыск, вскрывают пол.