Добрые новости
02 января,
2020
1
видео
1
фото
Новости

Правозащитники опубликовали видео издевательств над заключенными в Кемеровской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники Кемеровского ФСИН издевались над заключенными и избивали их в ходе обыска в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска. Видео издевательств опубликовано на YouTube порталом Gulagu.net.

Правозащитники опубликовали видео издевательств над заключенными в Кемеровской области

Как отмечается под роликом, 29 декабря  на горячую линию Gulagu.net поступили видеофайлы из видеоархива ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН по Кемеровской области, один из них опубликован.


На видео видно, как сотрудники колонии заставляют выйти заключенных из камеры №17  со словами «Кто не успеет — остается». Затем из помещения выходят друг за другом шесть человек, их бьют по головам и выстраивают лицом к стене. Слышен лай собаки. Потом в камеру возвращают дежурного. Сотрудники под громкую музыку начинают обыск, вскрывают пол.

Тайга.инфо отмечает, что координатор Gulagu.net Владимир Осечкин обратился по факту видео к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСИН, в Минюст РФ и СК РФ по Кемеровской области.


Общественник потребовал провести проверку в СИЗО №4 по факту «жестокого обращения и превышений полномочий с применением насилия как минимум четырьмя сотрудниками ФСИН в отношении шести заключенных».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.