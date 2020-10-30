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30 октября,
2020
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«Правозащита Открытки» поможет студентам составить претензии о перерасчете платы за образование

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Российский независимый студенческий профсоюз «Преобразование» в своем телеграм-канале рассказал о том, что совместно с организацией «Правозащита Открытки» готов оказать помощь студентам в составлении претензий на перерасчет стоимости обучения из-за карантинных мер.

«Правозащита Открытки» поможет студентам составить претензии о перерасчете платы за образование

«В период пандемии многие вузы перешли на дистанционное обучение. Не все предметы можно освоить перед монитором, поэтому студенты часто «недосчитываются» практических и других занятий.  Выходит, что многие обучающиеся не прошли полный курс, предусмотренный учебным планом, и справедливо хотят получить перерасчет стоимости обучения. Мы составили форму претензии, а также инструкцию по ее заполнению. Если ваша ситуация подходит под описанные требования, то заполните пустые графы и подайте документ в свое учебное заведение. В случае если вуз откажет вам в перерасчете, мы готовы помочь с исковым заявлением в суд», — говорится в сообщении.

инструкция по заполнению претензии
инструкция по заполнению претензии
Фото: профсоюз "Преобразование"

В свою очередь координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал ТВ2, что «Правозащита Открытки» изначально хотела помочь гражданам с решением правовых проблем, вне зависимости от их политических взглядов.


«Помимо таких безусловно важных направлений правозащитной деятельности, как правовая помощь по политически мотивированным уголовным делам и делам об административным правонарушениям, «Правозащита Открытки» изначально обозначала в качестве отдельного направления  деятельности помощь отдельным гражданам и различным объединениям граждан в отстаивании их  прав и интересов в гражданско-правовой сфере, в сфере трудового права. Политика политикой,  но в повседневной  жизни каждый человек, независимо от политических взглядов, сталкивается с массой правовых проблем, решить которые в одиночку нереально  либо по организационным, либо по финансовым причинам. Мы считаем, что нужно поощрять развитие профсоюзных объединений в различных сферах, именно поэтому и родилось решение  помогать данному Союзу студентов», — сказал Алексей Прянишников.

Ранее сообщалось, что студенты потребовали от прокуратуры разъяснить им возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения. В ведомстве сказали, что заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и защищать свои права в суде.

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