«Правозащита Открытки» будет защищать независимых журналистов

«Правозащита Открытки» начинает сотрудничество с «Синдикатом-100».





«Все последние годы усиленно зачищалось информационное пространство страны. Уничтожено множество редакций, новшество последних протестных акций — целенаправленное задержание, то есть воспрепятствование работе журналистов по всей России. Заводят дела на неугодных, объявляют иностранными агентами, задерживают превентивно, — говорится в релизе организации. — «Правозащита Открытки» будет защищать журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности на митингах, вести их дела в суде и обжаловать действия сотрудников полиции, что мы делаем и сейчас».





Правозащитники будут защищать журналистов и блогеров по делам о защите чести и достоинства, о блокировке личных страниц, о клевете, о блокировке информационных ресурсов.





Адвокаты «Правозащиты Открытки» работают в Томске, Барнауле, Москве, Новосибирске, Архангельске, Санкт Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге, Ревде, Первоуральске, Владимире, Якутске, Саратове, Магадане, Хабаровске, Нижнем Новгороде и других городах России.





«Мы защищаем людей, которых государство преследует за их взгляды, политическую и общественную деятельность. Мы помогаем людям, права которых нарушает государство», — говорится в сообщении.





Синдикат-100 это неформальное сообщество независимых СМИ со всей России, собравшееся почти год назад по инициативе Новой газеты для взаимопомощи и обмена информацией.





Сейчас туда входят более 30 СМИ со всей страны, как крупные, Новая газета, Эхо, Дождь, Знак.ком, Медуза, Открытые медиа, МБХ-Медиа, 7х7, Тайга.инфо, так и региональные издания из Ростова-на-Дону, Качканара, Якутска, Вологды, Архангельска, Барнаула, Томска и т.д.