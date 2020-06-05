«Правозащита Открытки»: Александра Габышева госпитализировали после звонка из ФСБ

Якутский городской суд рассматривает иск защиты «шамана-воина» Александра Габышева о признании незаконной его госпитализации 12 мая в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПДД) и немедленном освобождении. Второго июня суд согласился с иском диспансера и разрешил принудительно госпитализировать Габышева на неопределенный срок.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал ТВ2, что третьего июня суд удовлетворил ходатайство защиты Александра Габышева об изъятии записей вызовов скорой помощи. Как выяснилось при их прослушивании во время первого заседания по иску защиты 4 июня, медиков к дому Габышева вызвал сотрудник ФСБ. Вызов силовик обосновал тем, что по двору дома ходит неадекватный человек с мечом. Прянишников отметил, что меч, о котором идет речь, это традиционный якутский меч батас. В январе 2020 года экспертиза, инициированная следственный комитетом, не признала этот меч холодным оружием.

На суде выступил и сам Александр. Он сказал, что его проводили до палаты диспансера двое каких-то людей в штатском, и согласие на госпитализацию он подписал уже находясь в палате. Хотя подразумевается, что согласие человек подписывает в приемном отделении. Все это свидетельствует о том, что в госпитализации Габышева отсутствует добровольность, а главврач диспансера не соблюдает им же установленный в связи с пандемией карантин, – отметил Прянишников. - Двое людей ходили по стационару, тем самым подвергая находящихся там пациентов опасности. Ведь Республика Якутия – не самый благополучный регион в плане обстановки по коронавирусу. При этом в ходе судебного заседания представитель диспансера уверяла, что карантин в диспансере соблюдается строго.

Правозащитник добавил, что защита Александра Габышева заявила еще несколько ходатайств. Второе заседание по иску о немедленном освобождении шамана продолжилось сегодня, 5 июня, в 14:30 по якутскому времени.





Напомним, в 2019 году 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.



9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.





19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.





В декабре прошлого года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подала жалобу в Европейский суд по правам человека.



12 мая силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина» Суд согласился с иском диспансера, хотя защита Габышева считает, что его госпитализировали с нарушениями закона.





В защиту шамана высказалась мэр Якутска Саардана Авксентьева. В своем Instagram она написала что ждет решения суда по иску диспансера, осудила преследование за избирательность и напомнила, что приносила присягу «охранять права и свободы человека и гражданина». Глава Републики Якутия Айсен Николаев в интервью «РИА Новостям» заявил, что Габышев эмоционально неустойчив и имеет проблемы со здоровьем. Он также предположил, что «есть группа людей, причем во многом и криминального характера, которые просто его используют», при этом находятся эти люди «за пределами России» и «не думают о здоровье человека».





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