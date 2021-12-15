«Правовой вакуум»: что происходит сегодня с маршрутной сетью Томска

Мэрия Томска столкнулась со сложностями при поиске новых перевозчиков на маршруты 22 и 25-52. В частности, она не может продлевать маршрутную сеть, хотя и закладывала в контракты 10% вероятность ее изменения. По словам специалистов, подобные правовые коллизии нужно учитывать при подготовке контрактов на следующий период.

«У нас есть большие противоречия с прокуратурой Томска. Она считает нарушением ФЗ-44 изменение маршрутной сети. То есть, полагает, что заключенный контракт, перечисленные в нем улицы и остановки не могут быть изменены в течение срока действия муниципального контракта. И вот у нас ситуация с маршрутом № 22, который прекратил перевозки, и предложения по изменению маршрута № 11, в частности, продление от Соснового бора до пос. Спутник и продление от мкр. Подсолнухи и ОКБ, ставятся под сомнение и признаются незаконным. Мы не знаем, как в короткие сроки обеспечить жителям транспортную доступность», – рассказала председатель томского комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина, выступая на транспортном комитете Думы Томска.

Напомним, в Томске сложилась проблема с двумя автобусными маршрутами. В частности, жители поселка Спутник пожаловались, что испытывают проблемы с автобусным сообщением. Единственный маршрут № 22 осенью стал двигаться с большими интервалами, а жителям приходится ждать его по три часа. Позднее администрация Томска отметила, что совместно с перевозчиком мэрия нашла решение по маршруту № 22 и договорились о бесплатной доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября.

Также, сославшись на убыточность, обязательства по контракту отказался исполнять перевозчик по маршрутам 25/52. В настоящий момент дело о расторжении контракта находится в арбитражном суде. Заседание назначено на начало 2022 года. До принятия решения в суде о расторжении договора, администрация Томска не имеет право проводить аукцион на поиск нового перевозчика.

Перевозчику маршрута №22 предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон: в таком случае город может оперативно провести конкурс на определение нового подрядчика. При этом, данный маршрут является сложным: в 2019 году его выставляли на торги три раза, а договор заключили с единственным поставщиком. Свахина отмечает, что на существующих условиях выходить на 22 маршрут никто не готов. При этом, если два конкурса не состоятся, то мэрия имеет право заключить договор на краткосрочный период.

«У нас возник правовой вакуум. То есть, сегодня имеющаяся маршрутная сеть не может быть изменена при отказе перевозчика от маршрута. К сожалению, на сегодняшний день каких-то правовых документов, позволяющих администрации Томска оперативно решить вопрос и найти какого-либо перевозчика нет», – резюмировала Ольга Свахина.