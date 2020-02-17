Православные активисты выступили против выставки о размножении в новосибирском музее
В новосибирском Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре», в которой рассказывается о размножении животных. Православные активисты посчитали, что она наносит вред детям, и стали жаловаться на нее, пишет портал НГС.
Жалобы в полицию, Министерство культуры и уполномоченному по правам ребенка подал Иван Квасницкий. Он член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. В частности, активист рассказал, что его не устроила возрастная маркировка выставки.
«Интересный факт открылся, что эта же выставка в Санкт-Петербурге тарифицировалась 16+, а почему-то для Новосибирска они выбрали 12+. Все лозунги я воспринимаю — «что естественно, то не безобразно», «каждой твари по паре». Единственно, нужно ли то, что естественно, выносить в публичное пространство — это вопрос единственный. Мы почитали закон о защите детей от вредной информации — там черным по белому написано, что нарушение в принципе. МВД и прокуратуре — им виднее будет. Но на наш взгляд, есть», — говорит Иван Квасницкий.
Также он считает, что о способах размножения детям должны рассказывать родители, а в каком возрасте это сделать — каждый родитель определяет самостоятельно. «Единственно, мое мнение, что это не должно быть в школе, и не должно быть в театре, и не должно быть в музее. А как и когда — это каждый родитель решит самостоятельно, без помощи журналиста, музейных работников и педагога, который пытается решать что-то за родителя. По крайней мере по Конституции у нас за воспитание своих детей отвечает родитель. Откройте Конституцию и почитайте. Когда ты идешь по улице и смотришь — это одно, а когда тебе учительница с указкой водит по карте и показывает — это же другое. Я сам решу, когда мне вот моим детям объяснять все эти вещи», — цитирует активиста НГС.
В самом Музее природы уверены, что маркировка полностью соответствует содержанию выставки.
«Наша выставка соответствует 12+. Если ставить 16+, то там значит сцены насилия и все такое. Зачем мы это будем ставить, если у нас нет этого в выставке? Я даже не понимаю, в чем суть протеста. Даже по традициям, не знаю, в деревенских семьях, когда петух топчет курицу, это радость, цыплята будут. Если в 12 лет дети об этом не знают, это можно говорить, наверное, о педагогической запущенности», — рассказала заведующая филиалом «Музей природы» Вера Журавлева.
Не согласен с жалобами и автор выставки, биолог Павел Глазков. Он уверен, что подобную информацию дети получают и в школе на уроках биологии.
«Какая здесь вредная информация, если в 12 лет дети в школе изучают зоологию? Изучают биологию живых существ и репродуктивное поведение — это брачное ухаживание, спаривание, беременность и воспитание потомства, все, что раскрывается в выставке, это неотъемлемая часть зоологии. И мы даже в школьную программу попадаем. И когда у меня в Санкт-Петербурге была выставка, учителя были довольны. Здесь же нет никакого извращения. Это норма, это жизнь, и меня удивляет, что некие люди [есть], которых это шокирует. Они против чего? Против жизни? А дети, так в 12 лет у девочек месячные начинаются», — прокомментировал автор выставки.
Биолог добавил, что в Санкт-Петербурге возрастная маркировка в 16+ была выставлена ошибочно.
«Родители часто стесняются говорить об этом ребенку, и, к сожалению, его учит улица и его обучает интернет, поэтому выставка дает знания о правильных брачных отношениях, искренних брачных отношениях, потому что животные спариваются только с одной целью — продолжения своего рода. А деревенскому ребенку не рано ли? Он уже с пяти-шести лет видит, как бык осеменяет корову, петух куриц топчет. И это жизнь для него. И я сомневаюсь, что какие-то извращенцы вырастают из сельских ребят. Выставка рассказывает о репродуктивном поведении животных. И второе — раскрывает эту тему в разных культурах мира», — уверен Павел Глазков.
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