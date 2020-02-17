Православные активисты выступили против выставки о размножении в новосибирском музее

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В новосибирском Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре», в которой рассказывается о размножении животных. Православные активисты посчитали, что она наносит вред детям, и стали жаловаться на нее, пишет портал НГС.

Жалобы в полицию, Министерство культуры и уполномоченному по правам ребенка подал Иван Квасницкий. Он член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. В частности, активист рассказал, что его не устроила возрастная маркировка выставки.

«Интересный факт открылся, что эта же выставка в Санкт-Петербурге тарифицировалась 16+, а почему-то для Новосибирска они выбрали 12+. Все лозунги я воспринимаю — «что естественно, то не безобразно», «каждой твари по паре». Единственно, нужно ли то, что естественно, выносить в публичное пространство — это вопрос единственный. Мы почитали закон о защите детей от вредной информации — там черным по белому написано, что нарушение в принципе. МВД и прокуратуре — им виднее будет. Но на наш взгляд, есть», — говорит Иван Квасницкий.

Фото: «Каждой твари по паре / Павел Глазков» / VK

Также он считает, что о способах размножения детям должны рассказывать родители, а в каком возрасте это сделать — каждый родитель определяет самостоятельно. «Единственно, мое мнение, что это не должно быть в школе, и не должно быть в театре, и не должно быть в музее. А как и когда — это каждый родитель решит самостоятельно, без помощи журналиста, музейных работников и педагога, который пытается решать что-то за родителя. По крайней мере по Конституции у нас за воспитание своих детей отвечает родитель. Откройте Конституцию и почитайте. Когда ты идешь по улице и смотришь — это одно, а когда тебе учительница с указкой водит по карте и показывает — это же другое. Я сам решу, когда мне вот моим детям объяснять все эти вещи», — цитирует активиста НГС.

В самом Музее природы уверены, что маркировка полностью соответствует содержанию выставки.

«Наша выставка соответствует 12+. Если ставить 16+, то там значит сцены насилия и все такое. Зачем мы это будем ставить, если у нас нет этого в выставке? Я даже не понимаю, в чем суть протеста. Даже по традициям, не знаю, в деревенских семьях, когда петух топчет курицу, это радость, цыплята будут. Если в 12 лет дети об этом не знают, это можно говорить, наверное, о педагогической запущенности», — рассказала заведующая филиалом «Музей природы» Вера Журавлева.