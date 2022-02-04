Правительство выделило Томской области больше 60 миллионов на поддержку работы поликлиник

Правительство РФ направит Томской области больше 60,7 млн рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

В целом, российские регионы получат свыше 7,3 миллиарда рублей. Решение о поддержке амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения принято в связи с распространением омикрона. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили трансферты.