Правительство выделило Томской области больше 60 миллионов на поддержку работы поликлиник

Правительство РФ направит Томской области больше 60,7 млн рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
В целом, российские регионы получат свыше 7,3 миллиарда рублей. Решение о поддержке амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения принято в связи с распространением омикрона. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции.
«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин.
Глава правительства поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили трансферты.
По информации облздрава, за январь количество обращений жителей Томской области в амбулаторное звено медучреждений увеличилось в среднем со ста до тысячи в сутки. Из них половина обращений приходится на коронавирусную инфекцию.
С 1 февраля в Томской области приостановлена плановая медицинская помощь. Исключение составляют пациенты с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медпомощи критична для здоровья.
При этом в двух томских поликлиниках открылись центры неотложной амбулаторной помощи людям с признаками ОРВИ и коронавируса. Принимать в центрах будут по записи, там же будут делать тесты на COVID-19 и открывать больничные. Кроме того, в Томске и в Томском районе начинают работать мобильные фельдшерско-акушерские пункты для пациентов с признаками ОРВИ и с подозрением на COVID-19.