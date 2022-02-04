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Правительство выделило Томской области больше 60 миллионов на поддержку работы поликлиник

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Правительство РФ направит Томской области больше 60,7 млн рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

В целом, российские регионы получат свыше 7,3 миллиарда рублей. Решение о поддержке амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения принято в связи с распространением омикрона. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили трансферты.

По информации облздрава, за январь количество обращений жителей Томской области в амбулаторное звено медучреждений увеличилось в среднем со ста до тысячи в сутки. Из них половина обращений приходится на коронавирусную инфекцию.

С 1 февраля в Томской области приостановлена плановая медицинская помощь. Исключение составляют пациенты с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медпомощи критична для здоровья.

При этом в двух томских поликлиниках открылись центры неотложной амбулаторной помощи людям с признаками ОРВИ и коронавируса. Принимать в центрах будут по записи, там же будут делать тесты на COVID-19 и открывать больничные. Кроме того, в Томске и в Томском районе начинают работать мобильные фельдшерско-акушерские пункты для пациентов с признаками ОРВИ и с подозрением на COVID-19.

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