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01 сентября,
2020
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Правительство выделило 1,5 млрд рублей ТГУ на строительство нового корпуса на месте профилактория

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Правительство выделило более 1,57 миллиарда рублей на строительство нового корпуса ТГУ, который будет расположен на месте снесенного профилактория университета.


Здание будет пятиэтажным. Его площадь оценивается в почти 13 тысяч квадратных метров. Строительные работы запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году в корпусе уже смогут обучаться первые студенты.

Правительство выделило 1,5 млрд рублей ТГУ на строительство нового корпуса на месте профилактория

Напомним, здание на проспекте Ленина, 49 было построено в 1957 году. В марте 2018 года ТГУ получил разрешение на снос здания, расположенного по проспекту Ленина, 49. Это бывшее общежитие историков и филологов, в котором позже располагались гостиница, профилакторий и факультеты ТГУ. За два года до этого у дома, построенного в 1957 году, обрушился угол.


Объявлялось, что на месте бывшего профилактория и общежития построят новый корпус. Стоимость строительства нового корпуса оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. 


Предполагается, что здание будет квадратным. Планируется, что в новый корпус переедут факультеты журналистики, дизайна, искусства и IT.


По информации на сайте Правительства, в новом корпусе ТГУ смогут обучаться 1300 студентов. Там оборудуют специализированные классы для занятий живописью и фотографией, несколько конференц-залов. Также будет создана комфортная среда для обучения людей с инвалидностью.


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