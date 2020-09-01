Правительство выделило 1,5 млрд рублей ТГУ на строительство нового корпуса на месте профилактория

Здание будет пятиэтажным. Его площадь оценивается в почти 13 тысяч квадратных метров. Строительные работы запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году в корпусе уже смогут обучаться первые студенты.

Правительство выделило более 1,57 миллиарда рублей на строительство нового корпуса ТГУ, который будет расположен на месте снесенного профилактория университета.

Напомним, здание на проспекте Ленина, 49 было построено в 1957 году. В марте 2018 года ТГУ получил разрешение на снос здания, расположенного по проспекту Ленина, 49. Это бывшее общежитие историков и филологов, в котором позже располагались гостиница, профилакторий и факультеты ТГУ. За два года до этого у дома, построенного в 1957 году, обрушился угол.





Объявлялось, что на месте бывшего профилактория и общежития построят новый корпус. Стоимость строительства нового корпуса оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров.





Предполагается, что здание будет квадратным. Планируется, что в новый корпус переедут факультеты журналистики, дизайна, искусства и IT.





По информации на сайте Правительства, в новом корпусе ТГУ смогут обучаться 1300 студентов. Там оборудуют специализированные классы для занятий живописью и фотографией, несколько конференц-залов. Также будет создана комфортная среда для обучения людей с инвалидностью.





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