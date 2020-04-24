Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.





Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не более 6,5% сохранится на весь срок кредита. Программа будет распространяться на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны.





Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Также глава государства дал премьер-министру Михаилу Мишустину поручение до 20 мая проработать вопрос о включении строительства в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

