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Правительство уточнило, как будут работать учреждения культуры в нерабочие дни

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Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни, сообщается на сайте кабмина. При этом, театрам и музеям для работы необходимо обеспечить соблюдение ряда условий.

В частности, заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.

Военные, если у них нет QR-кода, могут предъявлять при входе медицинский документ о вакцинации или перенесенном заболевании, а также удостоверение личности. 

При этом для лиц, не имеющих вышеуказанных документов, предусмотрен возврат средств за купленные билеты. Граждане младше 18 лет могут посещать театры и музеи при наличии средств индивидуальной защиты.

Напомним, что президент страны Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы могут ввести нерабочие дни раньше или продлить их по необходимости. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен локдаун. В частности, в эти дни не будут работать кинотеатры, фитнес-залы, салоны красоты. 

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