Правительство уточнило, как будут работать учреждения культуры в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни, сообщается на сайте кабмина. При этом, театрам и музеям для работы необходимо обеспечить соблюдение ряда условий.
В частности, заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.
При этом для лиц, не имеющих вышеуказанных документов, предусмотрен возврат средств за купленные билеты. Граждане младше 18 лет могут посещать театры и музеи при наличии средств индивидуальной защиты.
Напомним, что президент страны Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы могут ввести нерабочие дни раньше или продлить их по необходимости. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен локдаун. В частности, в эти дни не будут работать кинотеатры, фитнес-залы, салоны красоты.