Правительство уточнило, как будут работать учреждения культуры в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни, сообщается на сайте кабмина. При этом, театрам и музеям для работы необходимо обеспечить соблюдение ряда условий.

В частности, заполняемость театров и музеев не должна превышать 50 процентов, а после завершения нерабочих дней — 70 процентов от общей вместимости. Пускать посетителей будут по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь соответствующий медицинский документ и отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея. Все посетители обязаны соблюдать противоэпидемиологические требования.

Военные, если у них нет QR-кода, могут предъявлять при входе медицинский документ о вакцинации или перенесенном заболевании, а также удостоверение личности.