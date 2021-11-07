Правительство Тувы закупило портреты Владимира Путина и Сергея Шойгу за 1270 рублей

Правительство Тувы закупило портреты российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «Тайга.Инфо».
Хозуправление Правительства Тувы заказало по пять портретов Путина и Шойгу формата А4 на мелованной бумаге, а также по три изображения этих же чиновников размером А3. Для всех необходимы деревянные рамки цвета «орех».
Начальная цена контракта составила 307,6 тыс. рублей. Маленькие портреты Путина и Шойгу оценили в 1096 рублей за штуку, большие — в 1270 рублей.
На конкурс заявились две компании. Выиграло ООО «Торговый дом Тема», с которым заключили контракт на 270,7 тыс. рублей. Деньги выделят из республиканского бюджета.
Добавим, Путин и Шойгу регулярно проводят отпуск в Туве и Хакасии.
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