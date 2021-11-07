Правительство Тувы закупило портреты Владимира Путина и Сергея Шойгу за 1270 рублей

Правительство Тувы закупило портреты российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «Тайга.Инфо».

Хозуправление Правительства Тувы заказало по пять портретов Путина и Шойгу формата А4 на мелованной бумаге, а также по три изображения этих же чиновников размером А3. Для всех необходимы деревянные рамки цвета «орех».