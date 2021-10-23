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Правительство снова выпустило постановление о запрете анонимной регистрации в мессенджерах

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Правительство РФ перевыпустило постановление, которое обязывает мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона и устанавливать его достоверность.  Постановление опубликовано на портале правовой информации.

С марта 2022 года мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После этого, сервисы должны запросить информацию о владельце номера у мобильного оператора.

«При осуществлении идентификации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями направляет по электронным каналам связи <…> оператору подвижной радиотелефонной связи запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии в базах данных об абонентах оператора связи сведений об абоненте <…> номера, которые представлены оператору связи <…>, — сказано в документе. — При поступлении запроса <…> оператор подвижной радиотелефонной связи обязан предоставить организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о наличии (об отсутствии) в базах данных сведений об абоненте <…> в течение 20 минут».

Затем пользователю будет присваиваться «уникальный код идентификации». Если же информация покажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать в предоставлении услуг.

Как считает телеграм-канал «ЗаТелеком», именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не согласятся сотрудничать, считают авторы канала: «Те, что согласятся с ПП-1801 и будут подчиняться, <…> точно опасны».

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