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Правительство смягчило требования по транспортной безопасности для малых аэропортов

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые требования по транспортной безопасности для малых аэропортов, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Из-за этих требований авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты по внутриобластным маршрутам, прекратив полеты по направлениям «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск — Кедровый».

«Прежние требования фактически поставили крест на транспортной доступности небольших населенных пунктов на севере, ведь выполнить их силами малых авиакомпаний невозможно. Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Для Томской области с ее огромной территорией вопрос транспортной доступности – один из самых важных. И я благодарен правительству и Минтрансу, что прислушались к мнению томичей», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
 
Согласно новому постановлению правительства РФ, требования транспортной безопасности дифференцированы в зависимости от типа аэродрома и посадочной площадки. В частности, для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, предназначенных для коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью 20 человек и менее и в состав которых не входят особо опасные объекты, отменены дополнительные требования в виде спецограждений с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.

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