Правительство России подало в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания Федеральному Собранию.



Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.



«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, что правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Дмитрий Медведев.



Владимир Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.





Напомним, сегодня в ходе послания Федсобранию Владимир Путин высказал пожелание изменить Конституцию. Он предложил, что в Конституции России нужно закрепить статус и роль Госсовета, Парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ, а Госдуме нужно доверить утверждение кандидатуры премьера.





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