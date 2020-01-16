Правительство России подало в отставку
Правительство России подало в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания Федеральному Собранию.
Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, что правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Дмитрий Медведев.
Владимир Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.
Напомним, сегодня в ходе послания Федсобранию Владимир Путин высказал пожелание изменить Конституцию. Он предложил, что в Конституции России нужно закрепить статус и роль Госсовета, Парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ, а Госдуме нужно доверить утверждение кандидатуры премьера.
Правительство под председательством Медведева в его текущем составе было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.
На момент отставки председателем правительства являлся Дмитрий Медведев, его заместителями — Антон Силуанов (первый вице-премьер — министр финансов), Ольга Голодец (культура, туризм и спорт), Татьяна Голикова (социальная политика), Дмитрий Козак (топливно-энергетический комплекс), Виталий Мутко (строительство, ЖКХ и региональная политика), Максим Акимов (транспорт, связь и цифровизация экономики), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс и ракетно-космическая отрасль), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс, природные ресурсы и экология), Константин Чуйченко (вице-премьер — руководитель аппарата правительства) и Юрий Трутнев (вице-премьер — представитель президента в ДФО).
Посты министров занимали следующие чиновники:
— Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
— Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
— Министр здравоохранения Вероника Скворцова
— Министр иностранных дел Сергей Лавров
— Министр культуры Владимир Мединский
— Министр просвещения Ольга Васильева
— Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
— Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
— Министр экономического развития Максим Орешкин
— Министр энергетики Александр Новак
— Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
— Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
— Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
— Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
— Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
— Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев
— Министр спорта Павел Колобков
— Министр транспорта Евгений Дитрих
— Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
— Министр юстиции Александр Коновалов
— Министр обороны Сергей Шойгу
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?