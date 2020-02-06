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06 февраля,
2020
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Новости

Правительство РФ подготовило проект ликвидации томского филиала РАНХиГС

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Правительство РФ планирует ликвидировать томский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), говорится на сайте портала проектов нормативных правовых актов. Также составлен проект ликвидации магнитогорского филиала академии.

Правительство РФ подготовило проект ликвидации томского филиала РАНХиГС
Фото: vk.com/tf_ranepa

«Ликвидация филиалов осуществляется с целью совершенствования образовательной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке экономических и управленческих кадров», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту о ликвидации, подготовленному вице-премьером Татьяной Голиковой.

В филиале заочно учатся 100 человек. В январе-феврале 2020 года томская академия выпустит 44 студента, остальным предложили перевод в Сибирский институт управления РАНХиГС в Новосибирске. Численность сотрудников академии — 14,5 штатных единиц. В проекте говорится, что «академия гарантирует соблюдение трудовых прав работников». Директор томского филиала РАНХиГС Елена Лазичева рассказала ТВ2, что студентов и сотрудников заранее предупредили о ликвидации филиала.

О том, как переводить студентов и ликвидировать филиал, есть приказ Минобра. Он для всех вузов действует, не только на нас распространяется, — прокомментировал Лазичева. — Законодательство трудовое, конечно, будет соблюдено, и я, как директор филиала, за это отвечаю. О том, будут ли сотрудникам томского РАНХиГС предлагать места в других филиалах, не могу сказать. Есть определенный регламент, сейчас мы его выполняем. Проект постановления о ликвидации находится на общественном обсуждении.

Добавим, что в октябре 2019 года более 107 преподавателей Сибирского института управления в Новосибирске потребовали потребовали повышения зарплаты. В письме ректору института сотрудники писали, что руководство не хочет обсуждать проблемы коллектива с преподавателями, а заявленная директором в интервью телеканалу НТН-24 зарплата до 1000 рублей в час не соответствует действительности. 

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