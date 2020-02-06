Правительство РФ подготовило проект ликвидации томского филиала РАНХиГС

О том, как переводить студентов и ликвидировать филиал, есть приказ Минобра. Он для всех вузов действует, не только на нас распространяется, — прокомментировал Лазичева. — Законодательство трудовое, конечно, будет соблюдено, и я, как директор филиала, за это отвечаю. О том, будут ли сотрудникам томского РАНХиГС предлагать места в других филиалах, не могу сказать. Есть определенный регламент, сейчас мы его выполняем. Проект постановления о ликвидации находится на общественном обсуждении.