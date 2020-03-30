Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых товаров

Правительство РФ изменило список жизненно необходимых непродовольственных товаров, продажа которых не будет ограничена на время нерабочей недели. О нерабочей неделе объявил Владимир Путин, она продлится до 5 апреля.

Так, в обновленный список входят: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, детские пеленки, детский шампунь, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары, включая ветеринарные препараты.





Из новой версии списка пропали линзы, очки, табак, печатные СМИ, компьютеры и электроника, бытовые приборы, товары для сада и огорода, противопожарные товары, автозапчасти, похоронные принадлежности, стройматериалы и инструменты.