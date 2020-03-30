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30 марта,
2020
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Новости

Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых товаров

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Правительство РФ изменило список жизненно необходимых непродовольственных товаров, продажа которых не будет ограничена на время нерабочей недели. О нерабочей неделе объявил Владимир Путин, она продлится до 5 апреля.

Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых товаров

Так, в обновленный список входят: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, детские пеленки, детский шампунь, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары, включая ветеринарные препараты.


Из новой версии списка пропали линзы, очки, табак, печатные СМИ, компьютеры и электроника, бытовые приборы, товары для сада и огорода, противопожарные товары, автозапчасти, похоронные принадлежности, стройматериалы и инструменты.

Так выглядел старый список товаров
Так выглядел старый список товаров
Фото: static.government.ru

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