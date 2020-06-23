Правительство РФ дополнительно выделило 23 миллиарда на субсидии российскому бизнесу

Правительство России дополнительно выделило 23 миллиарда на субсидии малому и среднему бизнесу. Распоряжение об этом появилось на сайте правительства 22 июня. Оно подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Так, безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели при соблюдении двух условий. Сфера деятельности входит в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и им удалось сохранить в штате не менее 90 % сотрудников.



​Размер выплаты рассчитывается, исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.



​Отмечается, что ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 миллиарда рублей. Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена расширением списка пострадавших отраслей экономики. Сегодня более 1,7 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на прямые выплаты.



​Добавляется, что срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на это право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.