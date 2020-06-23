Правительство РФ дополнительно выделило 23 миллиарда на субсидии российскому бизнесу

Правительство России дополнительно выделило 23 миллиарда на субсидии малому и среднему бизнесу. Распоряжение об этом появилось на сайте правительства 22 июня. Оно подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Так, безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели при соблюдении двух условий. Сфера деятельности входит в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и им удалось сохранить в штате не менее 90 % сотрудников.
Размер выплаты рассчитывается, исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.
Отмечается, что ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 миллиарда рублей. Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена расширением списка пострадавших отраслей экономики. Сегодня более 1,7 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на прямые выплаты.
Добавляется, что срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на это право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.