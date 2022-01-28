Правительство решило объединить Фонд социального страхования с Пенсионным фондом

Правительство России планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на материалы министерства труда, подлинность которых подтвердили в самом ведомстве.

По данным источников «Коммерсанта», Минтруд рассчитывает внести соответствующий закон на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию. Планируется, что новой структуре будет присвоен новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Работу фонда будет координировать министерство труда, а в структуре его управления появится наблюдательный совет, в который войдут в том числе вице-премьер РФ и министр труда.

Административные расходы на работу нового фонда, по данным источников издания в социальном блоке, не должны превысить 1% от расходов ПФР и ФСС. Власти собираются сократить расходы на управленческий аппарат будущего фонда. При этом основная масса сотрудников обеих организаций (более 130 тысяч человек по всей России) должны или остаться на своих рабочих местах, или перейти в новую структуру.

Министерство труда собирается с 2023 года ввести для работодателей единый платеж за пенсионные и социальные взносы. Кроме того, ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы в том числе за работников, трудоустроенных в рамках гражданско-правовых договоров.

Правительство решило реформировать фонды в рамках цифровой трансформации социальной сферы — к 2025 году власти собираются управлять всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой цифровой платформы. При этом Минтруд хочет сохранить сеть отделений фонда, чтобы люди могли обращаться за услугами как онлайн, так или лично.