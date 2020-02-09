Правительство позволило запускать квадрокоптеры без получения разрешения

На портале правовой информации опубликовали новое постановление правительства РФ, которое разрешает беспилотным летательным аппаратам с определенными параметрами взлетать без получения специального разрешения.
В пункте 52 речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой до 30 кг: им можно взлетать в пределах прямой видимости от оператора в светлое время суток на высоте не более 150 метров от поверхности земли и воды.
При этом летать запрещено над районами всех аэродромов, зонами, которые запрещены для полетов, местами публичных и спортивных мероприятий. Для таких случаев нужно получать временное разрешение на использования воздушного пространства. До нового постановления такое разрешение требовалось для любого полета.
Отметим, при этом в России по-прежнему необходимо регистрировать все беспилотники взлетной массой более 250 граммов. Для этого надо собрать пакет документов, указанный на сайте Росавиации, и отправить его в агентство письмом или принести лично. В заявлении владельцу нужно указать модель дрона, серийный номер, число двигателей, максимальную взлетную массу, название фирмы-изготовителя, а также данные документов владельца, адрес и электронную почту. После регистрации в реестре Росавиация присваивает беспилотнику номер, который нужно нанести на корпус устройства.
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