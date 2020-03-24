Правительство рассматривает возможность переноса сроков приемной кампании

Начало приемной кампании 2020 году могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Этот вопрос сейчас обсуждается в Правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных онлайн.

«Сценарии могут быть разные. В наиболее неблагоприятном случае мы рассматриваем вариант перехода на онлайн-набор и дистанционное проведение экзаменов в регионах. Сегодня этот опыт уже реализуется. Ряд финальных этапов олимпиад переведен в онлайн. Есть технологии контроля за человеком, который тестируется, идет анализ стиля введения информации. То есть методы и технологии, позволяющие идентифицировать человека, обеспечить отсутствие списывания», — рассказал журналистам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.





Сейчас, по словам Галажинского, ряд вузов сразу предлагает возможность поступить дистанционно. Ректор ТГУ отмечает, что в принципе возможность дистанционного обучения больше всего понравилась иностранным студентам. Отзывы от них поступают положительные.





«Если решение о переносе сроков приема студентов будет принято, то скорее всего, в целом по стране. Тогда набор иностранных студентов будет проходить в дистанционном режиме с использованием, например, российских представительств или проведения очного этапа в странах, где эпидситуации в норме. Если ситуация не позволит осуществить очный набор, мы найдем пути», — добавил Галажинский.