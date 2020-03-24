Добрые новости
24 марта,
2020
1
фото
Новости

Правительство рассматривает возможность переноса сроков приемной кампании

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Начало приемной кампании 2020 году могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Этот вопрос сейчас обсуждается в Правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных онлайн.

Правительство рассматривает возможность переноса сроков приемной кампании

«Сценарии могут быть разные. В наиболее неблагоприятном случае мы рассматриваем вариант перехода на онлайн-набор и дистанционное проведение экзаменов в регионах. Сегодня этот опыт уже реализуется. Ряд финальных этапов олимпиад переведен в онлайн. Есть технологии контроля за человеком, который тестируется, идет анализ стиля введения информации. То есть методы и технологии, позволяющие идентифицировать человека, обеспечить отсутствие списывания», — рассказал журналистам ректор ТГУ Эдуард Галажинский.


Сейчас, по словам Галажинского, ряд вузов сразу предлагает возможность поступить дистанционно. Ректор ТГУ отмечает, что в принципе возможность дистанционного обучения больше всего понравилась иностранным студентам. Отзывы от них поступают положительные.


«Если решение о переносе сроков приема студентов будет принято, то скорее всего, в целом по стране. Тогда набор иностранных студентов будет проходить в дистанционном режиме с использованием, например, российских представительств или проведения очного этапа в странах, где эпидситуации в норме. Если ситуация не позволит осуществить очный набор, мы найдем пути», — добавил Галажинский.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.