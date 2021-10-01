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Правительство хочет продлить заморозку накопительной части пенсии

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает продлить мораторий на заморозку накопительной части пенсии до 2024 года. По действующему закону он должен был закончиться в 2023 году, пишет Коммерсант.

«Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Мера, которая считалась правительством временной, применяется для сокращения объема трансферов денег из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Кабмин считает, что при продлении моратория, в бюджете сохранится 772,9 млрд рублей.

Напомним, с 2014 года 6% от зарплаты россиян, которые раньше предназначались для накопления, теперь идут в страховую часть пенсионной системы — сразу на выплаты действующим пенсионерам.

В 2018 году в России начал действовать закон о повышении пенсионного возраста. Для мужчин он повысился с 60 до 65 лет, для женщин с 55 лет до 60 лет. В регионах России, в том числе и в Томске, проходили митинги против реформы.

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