Правительство продлило налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего от пандемии

Кабинет министров продлил налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего в период пандемии.
Малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям предоставили отсрочку по налогам и страховым взносам еще весной. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании отметил, что ситуация в экономике остается непростой.
«Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — цитируют РИА-Новости главу правительства.
Льготами могут воспользоваться предприятия сферы культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательной и спортивной сферы, организации конференций и выставок.
Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.