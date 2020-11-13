Добрые новости
13 ноября,
2020
Новости

Правительство продлило налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего от пандемии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Кабинет министров продлил налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего в период пандемии. 

Малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям предоставили отсрочку по налогам и страховым взносам еще весной. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании отметил, что ситуация в экономике остается непростой.


«Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — цитируют РИА-Новости главу правительства.


Льготами могут воспользоваться предприятия сферы культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательной и спортивной сферы, организации конференций и выставок.

Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.