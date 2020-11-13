Правительство продлило налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего от пандемии

Малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям предоставили отсрочку по налогам и страховым взносам еще весной. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании отметил, что ситуация в экономике остается непростой.





«Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года», — цитируют РИА-Новости главу правительства.





Льготами могут воспользоваться предприятия сферы культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательной и спортивной сферы, организации конференций и выставок.