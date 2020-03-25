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25 марта,
2020
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Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и кинотеатры

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах. Решения опубликованы на сайте правительства.


В сообщении уточняется, что органам исполнительной власти субъектов РФ даны поручения приостановить деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, необходимо ввести запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, барах и в иных аналогичных объектах.


Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов должен осуществить контроль за соблюдением этих ограничений.


Кинотеатры Томска подчеркивали, что продолжают работать с соблюдением всех эпидемиологических требований. Они стали чаще проводить уборку, установили дизенфекторы. А «Киномакс» стал продавать на сеанс не больше 50 билетов.


Ранее замгубернатора Людмила Огородова призывала родителей ограничить походы своих детей в кинотеатры и другие досуговые учреждения.

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