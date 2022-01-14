Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы, — цитирует ТАСС Голикову. — Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Изначально планировалось, что его действие вступит в силу в феврале 2022 года, но депутаты Госдумы успели принять его только в первом чтении, а затем снова отправили на дополнительное обсуждение в регионы.

Согласно предложенным изменениям, COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест, свободных от коронавируса, в каждом регионе будут устанавливать на свое усмотрение.

В места из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов: сертификат привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест и медотвод от вакцинации.