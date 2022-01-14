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Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах

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Правительство отложило второе чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест в период пандемии коронавируса, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы, — цитирует ТАСС Голикову. — Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Изначально планировалось, что его действие вступит в силу в феврале 2022 года, но депутаты Госдумы успели принять его только в первом чтении, а затем снова отправили на дополнительное обсуждение в регионы. 

Согласно предложенным изменениям, COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест, свободных от коронавируса, в каждом регионе будут устанавливать на свое усмотрение.

В места из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов: сертификат привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест и медотвод от вакцинации.

Сейчас кабмин уже подготовил ряд поправок к законопроекту. В частности, и после 1 февраля 2022 года предлагается сохранить возможность получать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста. Также предполагается, что Минздрав получит полномочия определять сроки действия медотвода от вакцинации против ковида для сертификата. А военным и приравненным к ним лицам будут выдавать документ об иммунном статусе к коронавирусной инфекции с соблюдением требования о защите их данных.

При этом, у данного законопроекта были сотни тысяч недовольных. В частности, в Томске была запущена петиция против введения QR-кодов. А к зданию областной Думы во время обсуждения законопроекта пришли сотни томичей, которые просили предлагаемые изменения не поддерживать. 

«Отменить QR-коды совсем, к сожалению, не могу. В регионе 845 тысяч взрослого населения. Из них вакцинировано 52% процента. Как же я, как губернатор, который должен заботиться о здоровье людей, поступлю. Ведь теоретически каждый из 50% может заболеть. Надо же с заботой подходить к людям. Но ограничения должны быть временными, второе - дать возможность выбора. У нас четыре документа можно предъявить, чтобы попасть в какое-то учреждение, не только QR-код», — так прокомментировал губернатор области все изменения.

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