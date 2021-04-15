Правительство Новосибирска требует от хоккейной «Сибири» более 600 млн рублей

Правительство Новосибирской области собирается через суд получить от хоккейного клуба «Сибирь» больше 600 млн рублей, которые ранее выделяло как субсидию, сообщает Тайга.инфо.

Уточняется, что региональные субсидии клуб получал в 2016-2017 годах. Сейчас в правительстве региона уверены, что клуб не имел на субсидии права из-за долгов перед бюджетом. Поэтому Министерство спорта области подало иск к ХК «Сибирь» на 595 млн рублей. Заседание назначили на 28 апреля.





«Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства», — сказано в одном из решений арбитражного суда.





Ранее издание писало, что в 2018 году о нарушениях в выделении субсидии хоккейному клубу заявляла контрольно-счетная палата региона: в 2016 году «Сибирь» получила 295 млн рублей, в 2017-м — 300 млн рублей. В отчете говорилось, что деньги перечислили при наличии задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, это нарушает условия выделения средств.





Отметим, клуб «Сибирь» финансирует группа «Сибирский антрацит», она продолжит отчисления в полном объеме.