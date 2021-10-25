Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Отзыв опубликован на странице законопроекта на сайте Госдумы.
«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок… может привести к произвольному правоприменению», — говорится в отзыве.
Первым юридически закрепить предвыборные обещания депутатов предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — говорил он. По мнению спикера, если данное решение будет закреплено в правовых механизмах, то работа депутатов станет более результативной.
В августе этот законопроект на рассмотрение парламента внес депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»). Он предложил привлекать к уголовной ответственности людей, которые по итогам выборов заняли государственные должности, но не приняли «всех зависящих от них мер», чтобы выполнить свои предвыборные обещания. В качестве наказания депутат предложил назначать штрафы в размере 100-300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до года.