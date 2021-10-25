Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок… может привести к произвольному правоприменению», — говорится в отзыве.

Первым юридически закрепить предвыборные обещания депутатов предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — говорил он. По мнению спикера, если данное решение будет закреплено в правовых механизмах, то работа депутатов станет более результативной.

В августе этот законопроект на рассмотрение парламента внес депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»). Он предложил привлекать к уголовной ответственности людей, которые по итогам выборов заняли государственные должности, но не приняли «всех зависящих от них мер», чтобы выполнить свои предвыборные обещания. В качестве наказания депутат предложил назначать штрафы в размере 100-300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до года.