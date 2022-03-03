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Правительство на три года освобождает от налогов российские IT-компании, а сотрудников от службы в армии

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Правительство намерено освободить на три года российские IT-компании от уплаты налога на прибыль и проверок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3 %. Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку. А специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — цитирует ТАСС слова Мишустина, сказанные во время заседания правительства.

Он отметил, что власти хотят помочь IT-сектору развиваться, поэтому до конца года в России введут мораторий на плановые проверки ИП, малого и среднего бизнеса. Исключение составят лишь те случаи, когда «есть риски для жизни и здоровья наших граждан».

Отметим, Михаил Мишустин с 1 марта возглавил созданный оперативный штаб по противодействию санкциям, которые России объявили страны Евросоюза, США и другие после начала так называемой военной «спецоперации» в Украине. Заместителями Мишустина будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Белоусов займется вопросами макроэкономического характера, а Собянин координацией решений на региональном уровне.

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