Правительство на три года освобождает от налогов российские IT-компании, а сотрудников от службы в армии

Правительство намерено освободить на три года российские IT-компании от уплаты налога на прибыль и проверок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3 %. Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку. А специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — цитирует ТАСС слова Мишустина, сказанные во время заседания правительства.