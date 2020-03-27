Правительство на неделю поручило закрыть кафе и рестораны по всей стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, исключения сделаны для дистанционной торговли.





Российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина закроют до 1 июня. Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.





Ранее мы писали, что томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения.





Также, по информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).





В Томске официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. О первом сообщили 18 марта, о втором стало известно 26 марта. В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Население призывают оставаться дома и не посещать места скопления людей.





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