Правительство будет регулировать цены на базовые товары. К чему это может привести?
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты, сообщается на сайте правительства. Ранее на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста.
Среди подписанных премьером документов есть постановление о соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Соглашения будут действовать до мая 2021 года и позволят контролировать цены на базовые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. За их исполнением будет следить Федеральная налоговая служба.
Кроме того, правительство установило тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы и субсидии для производителей муки и мукомолов, чтобы они могли возместить часть затрат на покупку пшеницы.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил предоставить правительству право регулировать рост цен при их повышении более чем на 10% за 30 дней. Сейчас регулировать цены на базовые продукты можно при их росте на 30% и более за месяц. 9 декабря на совещании по экономическим вопросам недовольство ростом цен выразил Владимир Путин. Президент удивился тому, как подорожали базовые продукты, и напомнил депутатам о механизмах сдерживания.
«Сахарный песок – вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 70 и 1,5%? А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?» – высказался президент.
К чему может привести регулирование цен:
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что цены на продукты выросли из-за неизбежного роста издержек в кризис. Попытка их регулировать, по мнению Титова, приведет к тому, что российские продукты придется заменить импортными или ждать «взрывного» роста цен в будущем. «Рынок неизбежно компенсирует свои потери независимо от желаний чиновников, и за все это в конечном счете заплатит потребитель», – заявил изданию «Интерфакс» уполномоченный.
Неэффективной мерой искусственное регулирование роста цен назвал и доктор экономических наук, завкафедрой экономики ТГУ Дмитрий Хлопцов.
Цены на многие продукты на пике поднялись, но это не так уж сильно повлияло на доходы людей, их положение, так как долго такие высокие цены не продержатся – рыночная конкуренция приведет к их снижению, – говорил ученый в интервью ТВ2 в июне 2020 года. – Так что могу сказать: заморозка цен была бы популистской, кричащей мерой. Которая к тому же не соответствует рыночным основам экономики и никакого результата, кроме показательного эффекта, не дала бы.
Главный экономист фонда исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, напротив, что в нынешней ситуации регулирование цен необходимо и не приведет к кризисным последствиям.
«Поскольку цены на сахар и подсолнечное масло выросли почти в два раза, естественно, здесь требуется какое-то регулирование. Никакой опасности здесь я не вижу, это же всего два товара из группы продовольственных товаров. Спрос сейчас слабый, поэтому если цены на эти товары зафиксируют, то переноса на другие товары не будет», – высказался экономист в интервью BBC.
В то же время депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя считает, что механизма контроля за ростом цен в России нет и правительство не в состоянии его остановить. «Нужны кардинальные меры – налоговые, административные, которые бы позволили остановить рост цен. КПРФ такие меры предлагает, в частности, внесли предложение о снижении НДС – налога, напрямую влияющего на ценообразование, – пишет в своем телеграм-канале Вера Ганзя. – Но для правительства он именно поэтому является хорошим способом ничего не делать и пополнять бюджет за счет карманов населения. Бюджетный комитет Госдумы и правительство дали отрицательное заключение, но даже таких мер регулирования мало, необходим механизм предотвращения скачка цен в будущем, ведь это происходит не в первый раз».
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