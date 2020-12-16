Правительство будет регулировать цены на базовые товары. К чему это может привести?

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты, сообщается на сайте правительства. Ранее на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста.

Среди подписанных премьером документов есть постановление о соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Соглашения будут действовать до мая 2021 года и позволят контролировать цены на базовые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. За их исполнением будет следить Федеральная налоговая служба.





Кроме того, правительство установило тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы и субсидии для производителей муки и мукомолов, чтобы они могли возместить часть затрат на покупку пшеницы.





Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил предоставить правительству право регулировать рост цен при их повышении более чем на 10% за 30 дней. Сейчас регулировать цены на базовые продукты можно при их росте на 30% и более за месяц. 9 декабря на совещании по экономическим вопросам недовольство ростом цен выразил Владимир Путин. Президент удивился тому, как подорожали базовые продукты, и напомнил депутатам о механизмах сдерживания.





«Сахарный песок – вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 70 и 1,5%? А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?» – высказался президент.