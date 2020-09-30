Правительство Алтая считает инициативу импичмента главы «частным мнением депутатов»

Инициативу импичмента главы региона Олега Хорохордина, которую проявили более десятка депутатов республиканского собрания, в правительстве Горного Алтая назвали «неконструктивной позицией» и «частным мнением депутатов».





Об этом Тайге.инфо рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Он также добавил, что депутаты не приложили к обращению никаких документов.





«В нем (документе – прим. ред.) выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию. Между тем, процедура принятия или непринятия решения о выражении недоверия главе прописана в регламенте Госсобрания. Если руководство парламента после изучения депутатских мотивов, возможно, каких-либо подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу, примет решение о внеочередной сессии, то дальнейшие действия будут определяться в соответствии с регламентом», — цитирует Максимова Тайга.инфо.





Ранее мы писали, что группа депутатов госсобрания сошлась во мнении, что глава республики Олег Хорохордин недостаточно хорошо исполняет свои обязанности, и начала процедуру импичмента. «Хорохордин не смог организовать функционирование и взаимодействие правительства республики, его министерств и парламента. Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления, периодически в органах местного самоуправления возникают конфликтные ситуации, которые не может урегулировать глава республики», — сказано в документе, под которым подписались 14 депутатов.





Отметим, всего в парламенте 41 кресло. Во фракции единороссов 24 депутата, во фракции «Независимые депутаты Республики Алтай» — восемь человек, КПРФ — пять, у ЛДПР, «Родины» и эсеров — по одному.





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