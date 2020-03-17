Права жильцов аварийного дома в Томске защитила прокуратура

В Томске семь лет ждали расселения из аварийного дома инвалид-колясочник Денис Костылев и его мать Людмила. После публикации ТВ2 « «Мои сын гниет в аварийном купеческом доме» о вынужденном проживании 64-летней женщины и ее 41-летнего сына в аварийном доме на Шишкова прокуратура обязала мэра Ивана Кляйна устранить нарушение закона. Семья Костылевых до сих пор не знает о конкретных сроках расселения.

Жилой дом на Шишкова, 27 признали аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2013 году. По словам жильцов, они в своем доме не живут, а выживают. Полы в доме прогнили и проваливаются, в стенах дыры, потолок осыпается. Снегоуборочная техника постоянно заваливает подъезд к дому, поэтому экстренные службы не могут подъехать к зданию. На проблемы жильцов власти не обращают внимания.





«Однако на протяжении семи лет администрацией Томска меры, направленные на переселение матери с сыном в новую квартиру, отвечающую в том числе требованиям для проживания инвалидов, предприняты не были», — пояснили в прокуратуре.