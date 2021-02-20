Пожилые томичи и люди с инвалидностью могут оставить заявку на уборку двора «Снежной вахте»

В Томске начинает работать новый сезон проекта «Снежная вахта». Волонтеры помогают тем людям, которые не могут самостоятельно убрать снег во двора, сообщает пресс-служба мэрии.

Помогают с уборкой снега студенты томских университетов и техникумов, студенческих отрядов, школьники города, коллективы предприятий и просто желающие томичи. Вахта проводится как конкурс.





«Команды получают баллы за очистку от снега объектов – сумма баллов определит победителей, которые будут награждены в финале конкурса в мае 2021 года», — говорится в сообщении.





По информации мэрии, участники уже откликнулись на 20 заявок. Также томичи сами могут предложить объекты для уборки, направив заявки на электронную почту: snegvahta@mail.ru, либо по телефону: 901-421.