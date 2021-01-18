Пожилая пара погибла при пожаре в поселке Самусь
Ночью в поселке Самусь загорелся жилой дом. В пожаре погибла пожилая семейная пара, сообщает пресс-служба ФПС №8 МЧС России.
Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме №6 по улице Пролетарской поступило в часть в 04:21 часов 17 января. К моменту прибытия пожарных дом горел с уличной стороны, с противоположной стороны огонь охватил гараж и надворные постройки.
Сотрудники МЧС вскрыли дверь во внутренний двор, но из-за открытого огня не смогли зайти во внутрь. Проникнув в дом через окно, спасатели нашли на полу мужчину и женщину без признаков жизни. Также поступила информация о том, что в доме находится восьмилетний ребенок, но позже она была опровергнута.
На пожаре погибли семейная пара – мужчина 1952 года рождения и женщина 1953 года рождения. Огнем поврежден жилой дом и надворные постройки. В гараже сгорел автомобиль, — говорится в сообщении. — В ходе осмотра в гараже был обнаружен электрический обогреватель, который был подключен через удлинитель к электрощиту
Площадь пожара составила 65 «квадратов». Девять сотрудников МЧС и две единицы техники потушили его в течение часа. Причина устанавливается, предположительно к возгоранию мог привести режим работы расположенного в гараже обогревателя.
ПОДДЕРЖИ ТВ2
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?