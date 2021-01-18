Пожилая пара погибла при пожаре в поселке Самусь

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме №6 по улице Пролетарской поступило в часть в 04:21 часов 17 января. К моменту прибытия пожарных дом горел с уличной стороны, с противоположной стороны огонь охватил гараж и надворные постройки.





Сотрудники МЧС вскрыли дверь во внутренний двор, но из-за открытого огня не смогли зайти во внутрь. Проникнув в дом через окно, спасатели нашли на полу мужчину и женщину без признаков жизни. Также поступила информация о том, что в доме находится восьмилетний ребенок, но позже она была опровергнута.