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18 января,
2021
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Пожилая пара погибла при пожаре в поселке Самусь

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ночью в поселке Самусь загорелся жилой дом. В пожаре погибла пожилая семейная пара, сообщает пресс-служба ФПС №8 МЧС России.

Пожилая пара погибла при пожаре в поселке Самусь
Фото: ФПС № 8 МЧС России

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме №6 по улице Пролетарской поступило в часть в 04:21 часов 17 января. К моменту прибытия пожарных дом горел с уличной стороны, с противоположной стороны огонь охватил гараж и надворные постройки.


Сотрудники МЧС вскрыли дверь во внутренний двор, но из-за открытого огня не смогли зайти во внутрь. Проникнув в дом через окно, спасатели нашли на полу мужчину и женщину без признаков жизни. Также поступила информация о том, что в доме находится восьмилетний ребенок, но позже она была опровергнута. 

На пожаре погибли семейная пара – мужчина 1952 года рождения и женщина 1953 года рождения. Огнем поврежден жилой дом и надворные постройки. В гараже сгорел автомобиль, — говорится в сообщении. — В ходе осмотра в гараже был обнаружен электрический обогреватель, который был подключен через удлинитель к электрощиту

Площадь пожара составила 65 «квадратов». Девять сотрудников МЧС и две единицы техники потушили его в течение часа. Причина устанавливается, предположительно к возгоранию мог привести режим работы расположенного в гараже обогревателя. 

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