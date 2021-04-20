Пожароопасный сезон начался в Томской области

Пожароопасный сезон начался с 20 апреля на территории Томской области. Соответственное постановление подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
В выходные на территории региона уже были зарегистрированы первые возгорания сухой травы. Так на ул. Щетинкина Октябрьского района Томска трава горела на площади 200 квадратных метров, в селе Средний Васюган Каргасокского района – на площади 6 квадратных метров.
За сжигание сухой травы с причинением ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности составит от 1,5 до 4 тысяч для физических лиц, 5 – 25 тыс. рублей для должностных лиц и 30 – 250 тысяч рублей для юридических лиц.
В рамках подготовки к пожароопасному периоду осенью прошлого года подрядчик администрации обновил 60 км минерализованных полос в районе пос. Заварзино, Родионово, Кузовлево, Светлый, Спутник, базы ОМОН, дер. Киргизка, мкр. Реженка, Народный и железнодорожной станции Копылово. Кроме этого, созданы новые минерализованные полосы в районе дер. Аникино общей протяженностью 5, 6 км.
В этом году в Томске будут обустроены противопожарные полосы для защиты от природных пожаров вокруг села Тимирязевского, дер. Эушта, автомобильной дороги пос. Нижний Склад – Тимирязевское, пос. Берлинка, СНТ «Бурундук», «Коммунальщик» и «Левобережье». Кроме того, будет проведено контролируемое выжигание травы в селах Тимирязевском и Дзержинском и пос. Светлый на общей площади 84, 3 га. Это позволит не допустить распространения палов.
Для экстренного реагирования и эффективной борьбы с несанкционированными палами мэрия Томска с 2015 года ежегодно приобретала по 25 ранцевых лесных огнетушителей. Из-за роста числа лесных палов в 2020 году мэрия увеличила количество приобретаемых огнетушителей до 50 штук. Они крайне необходимы при тушении травы, кустарников, сухой подстилки в труднодоступных местах в тех случаях, когда проезд техники к очагу возгорания невозможен и обширный фронт пожара не позволяет использовать пожарные рукава. Соответствующая закупка была проведена в конце прошлого года.