Пожароопасный сезон начался в Томской области

В выходные на территории региона уже были зарегистрированы первые возгорания сухой травы. Так на ул. Щетинкина Октябрьского района Томска трава горела на площади 200 квадратных метров, в селе Средний Васюган Каргасокского района – на площади 6 квадратных метров.





​За сжигание сухой травы с причинением ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности составит от 1,5 до 4 тысяч для физических лиц, 5 – 25 тыс. рублей для должностных лиц и 30 – 250 тысяч рублей для юридических лиц.

