Пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и эвакуировали людей с балкона многоэтажки в Томске

Десятиэтажный многоквартирник в улице Дзержинского загорелся в ночь на понедельник. 30 человек эвакуировались из горящего здания сами, еще двоих спасли сотрудники МЧС.

Сообщение о возгорании в доме на Дзержинского, 56 поступило 11 апреля в 23:37. К моменту прибытия первого подразделения спасателей горели два балкона на 8 и 9 этажах. Огонь перекинулся на балкон 10 этажа и надстроенный над ним козырек.





Во время работы пожарных на месте происшествия на телефон «101» позвонил мужчина и сообщил, что его квартира на 9 этаже задымлена и он вместе с 80-летней родственницей не может выбраться. По инструкции диспетчера люди укрылись на балконе, но его быстро наполнял дым.