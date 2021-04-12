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12 апреля,
2021
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Пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и эвакуировали людей с балкона многоэтажки в Томске

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Десятиэтажный многоквартирник в улице Дзержинского загорелся в ночь на понедельник. 30 человек эвакуировались из горящего здания сами, еще двоих спасли сотрудники МЧС.

Пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и эвакуировали людей с балкона многоэтажки в Томске

Сообщение о возгорании в доме на Дзержинского, 56 поступило 11 апреля в 23:37. К моменту прибытия первого подразделения спасателей горели два балкона на 8 и 9 этажах. Огонь перекинулся на балкон 10 этажа и надстроенный над ним козырек.


Во время работы пожарных на месте происшествия на телефон «101» позвонил мужчина и сообщил, что его квартира на 9 этаже задымлена и он вместе с 80-летней родственницей не может выбраться. По инструкции диспетчера люди укрылись на балконе, но его быстро наполнял дым. 

Чтобы спасти людей, пожарные с помощью бензореза вскрыли входную металлическую дверь квартиры и с помощью масок, в которые подается воздух эвакуировали людей из помещения, — сообщает пресс-служба МЧС. — Мужчина 1957 года рождения получил отравление продуктами горения. В пожаре также пострадала еще одна жительница дома 1998 года рождения – она надышалась угарным газом. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, но после осмотра врачей отпущены домой.

В результате пожара выгорели три балкона, от огня пострадали две квартиры на 8 и 9 этажах. Над балконом 10 этажа обгорела деревянная обрешетка козырька. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сила 35 человек и 10 единиц техники его потушили в 02:00. причина возгорания устанавливается.

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