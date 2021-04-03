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03 апреля,
2021
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Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Накануне вечером пожар произошел в деревянном доме в городе Асино Томской области, пожарные спасли из горящего дома пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Томской области

Пожар произошел пожар в одноэтажном 8-квартирном брусовом жилом доме по улице Матросова в городе Асино. 


«Частично сгорела обрешетка крыши дома, обгорела стена снаружи. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожарные спасли из дома 5 человек», — сообщает ведомство. 


Сообщение поступило в службу в 23.02, ликвидация в 23.57. В пожаре принимали участие девять человек и три единицы техники.


Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС. 


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