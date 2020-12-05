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05 декабря,
2020
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Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вчера вечером загорелся деревянный жилой дом, пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

Пожар произошел в двухквартирном одноэтажном доме, расположенном в переулке Восточный. К дому был пристроен дощатый навес. Внутри находились дровяник и летняя веранда. 


«На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома и надворные постройки. Пожарные спасли двух человек. В результате пожара в квартире возле печной трубы прогорели потолочные перекрытия на площади двух квадратных метров. 
Частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома на площади 40 квадратных метров. Сгорели дощатые постройки», — пояснили в МЧС. 


Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. 


Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.


В тушении пожара участвовали три единицы техники, 17 человек.


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