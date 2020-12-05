Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

Вчера вечером загорелся деревянный жилой дом, пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел в двухквартирном одноэтажном доме, расположенном в переулке Восточный. К дому был пристроен дощатый навес. Внутри находились дровяник и летняя веранда.





«На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома и надворные постройки. Пожарные спасли двух человек. В результате пожара в квартире возле печной трубы прогорели потолочные перекрытия на площади двух квадратных метров.

Частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома на площади 40 квадратных метров. Сгорели дощатые постройки», — пояснили в МЧС.





Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.





Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.





В тушении пожара участвовали три единицы техники, 17 человек.





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