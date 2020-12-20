Пожарные спасли двух человек из горящего деревянного дома в Томске

Пожар произошел в субботу вечером на Игарской улице в Томске. Из горящего деревянного дома пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Горел трехквартирный бревенчатый жилой дом на улице Игарская, 72.





«На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены крыша дома и веранда одной из квартир. Пожарные спасли двух человек», — сообщает пресс-служба ведомства.





Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 22.33. Пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить огонь. В тушении принимали участие 10 человек и три единицы техники.







В результате пожара сгорели крыша дома и две веранды. Площадь пожара составила 103 квадратных метра. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.



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