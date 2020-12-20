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20 декабря,
2020
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Новости

Пожарные спасли двух человек из горящего деревянного дома в Томске

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Пожар произошел в субботу вечером на Игарской улице в Томске. Из горящего деревянного дома пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба МЧС. 

Архивное фото
Архивное фото

Горел трехквартирный бревенчатый жилой дом на улице Игарская, 72. 


«На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены крыша дома и веранда одной из квартир. Пожарные спасли двух человек», — сообщает пресс-служба ведомства.


Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 22.33. Пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить огонь. В тушении принимали участие 10 человек и три единицы техники. 


В результате пожара сгорели крыша дома и две веранды. Площадь пожара составила 103 квадратных метра. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.  

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