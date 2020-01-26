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Пожарные спасли 4 человека из горящей многоэтажки на Сибирской
8 минут назад
В Томске загорелся жилой многоквартирный дом на улице Сибирской, 83б, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожарные спасли четверых людей, в том числе двоих детей.
«На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде на верхнем этаже было сильное задымление, люди на 11 этаже просили о помощи. Пожарные работали в специальном снаряжении для защиты органов дыхания», — прокомментировали в МЧС.
В подъезде на 11 этаже обгорели вещи и закоптились стены. Площадь пожара составила девять квадратных метров.
Пожарные ликвидировали пожар за час. В пожаре было задействовано восемь единиц техники и 32 человека.
Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.
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