Пожарные спасли 4 человека из горящей многоэтажки на Сибирской

В Томске загорелся жилой многоквартирный дом на улице Сибирской, 83б, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожарные спасли четверых людей, в том числе двоих детей.

«На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде на верхнем этаже было сильное задымление, люди на 11 этаже просили о помощи. Пожарные работали в специальном снаряжении для защиты органов дыхания», — прокомментировали в МЧС.





В подъезде на 11 этаже обгорели вещи и закоптились стены. Площадь пожара составила девять квадратных метров.





Пожарные ликвидировали пожар за час. В пожаре было задействовано восемь единиц техники и 32 человека.

Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.