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26 января,
2020
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Пожарные спасли 4 человека из горящей многоэтажки на Сибирской

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

В Томске загорелся жилой многоквартирный дом на улице Сибирской, 83б, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожарные спасли четверых людей, в том числе двоих детей. 

Пожарные спасли 4 человека из горящей многоэтажки на Сибирской

«На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде на верхнем этаже было сильное задымление, люди на 11 этаже просили о помощи. Пожарные работали в специальном снаряжении для защиты органов дыхания», — прокомментировали в МЧС.


В подъезде на 11 этаже обгорели вещи и закоптились стены. Площадь пожара составила девять квадратных метров. 


Пожарные ликвидировали пожар за час. В пожаре было задействовано восемь единиц техники и 32 человека. 
Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.

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