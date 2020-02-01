Пожарные спасли 19 человек из горящего деревянного дома на Шишкова

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Деревянный дом загорелся на улице Шишкова, 5 в Томске. Пожарные спасли 19 человек, из них 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом бревенчатом доме. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. На момент прибытия спасателей было сильное задымление в подъезде.

В нежилой квартире обгорели стены комнаты и санузла, прогорело потолочное перекрытие около печной трубы. Пожарные не допустили переход огня на кровлю дома. Из квартиры спасатели эвакуировали кислородный баллон, — рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работали семь единиц техники и 31 человек. Спасатели тушили пожар в течение часа.

Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.

Дом на Шишкова, 5 построен в конце XIX века как жилой купеческий дом. Относится к зданиям фонового значения объектов старинного деревянного зодчества.