Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото

Пожарные спасли 18 человек из горящего девятиэтажного жилого дома, 23 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает МЧС по региону.
Фото: МЧС по Томской области
На улице Мельничная, 79 загорелась однокомнатная квартира. Пожар произошел в девятиэтажном одноподъездном кирпичном жилом доме коридорного типа.
«На момент прибытия первого подразделения из окна однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым, в подъезде было сильное задымление с 4 по 6 этажи. 18 человек спасли пожарные по лестничным маршам, 10 из них с помощью спасательных кислородных масок», — пояснили в ведомстве.
Фото: МЧС по Томской области
Сообщение о возгорании поступило в 22:31, ликвидировали пожар спустя тридцать минут.
Фото: МЧС по Томской области
В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель, стены. Закоптились стены в общем коридоре. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Фото: МЧС по Томской области
В тушении участвовали 32 человека и восемь единиц техники. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.