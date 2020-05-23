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23 мая,
2020
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Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожарные спасли 18 человек из горящего девятиэтажного жилого дома, 23 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото
Фото: МЧС по Томской области

На улице Мельничная, 79 загорелась однокомнатная квартира. Пожар произошел в девятиэтажном одноподъездном кирпичном жилом доме коридорного типа.


«На момент прибытия первого подразделения из окна однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым, в подъезде было сильное задымление с 4 по 6 этажи. 18 человек спасли пожарные по лестничным маршам, 10 из них с помощью спасательных кислородных масок», — пояснили в ведомстве. 

Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото
Фото: МЧС по Томской области

Сообщение о возгорании поступило в 22:31, ликвидировали пожар спустя тридцать минут. 

Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото
Фото: МЧС по Томской области

В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель, стены. Закоптились стены в общем коридоре. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 

Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото
Фото: МЧС по Томской области

В тушении участвовали 32 человека и восемь единиц техники. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС. 

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