Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске: фото

Пожарные спасли 18 человек из горящего девятиэтажного жилого дома, 23 человека эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает МЧС по региону.

На улице Мельничная, 79 загорелась однокомнатная квартира. Пожар произошел в девятиэтажном одноподъездном кирпичном жилом доме коридорного типа.



«На момент прибытия первого подразделения из окна однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым, в подъезде было сильное задымление с 4 по 6 этажи. 18 человек спасли пожарные по лестничным маршам, 10 из них с помощью спасательных кислородных масок», — пояснили в ведомстве.