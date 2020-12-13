Сотрудники МЧС спасли 16 человек при пожаре в Стрежевом

В Стрежевом при возгорании в двухэтажном панельном доме пожарные спасли 16 человек. Пожар произошел в воскресенье, 13 декабря, ночью, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня ночью произошло возгорание в двухэтажном панельном жилом доме в городе Стрежевом. На момент прибытия первого подразделения было задымление в подъезде. Пожарными было спасено 16 человек», —говорится в сообщении.





Уточняется, что в городскую больницу Стрежевого были госпитализированы мужчина и женщина, которые отравились угарным газом.





В результате пожара в одной из квартир на кухне обгорела пластиковая оконная рама. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На тушении пожара было задействовано три единицы техники и восемь человек.