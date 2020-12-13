Добрые новости
13 декабря,
2020
1
фото
Новости

Сотрудники МЧС спасли 16 человек при пожаре в Стрежевом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Стрежевом при возгорании в двухэтажном панельном доме пожарные спасли 16 человек. Пожар произошел в воскресенье, 13 декабря, ночью, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС спасли 16 человек при пожаре в Стрежевом

«Сегодня ночью произошло возгорание в двухэтажном панельном жилом доме в городе Стрежевом. На момент прибытия первого подразделения было задымление в подъезде. Пожарными было спасено 16 человек», —говорится в сообщении.


Уточняется, что в городскую больницу Стрежевого были госпитализированы  мужчина и женщина, которые отравились угарным газом.


В результате пожара в одной из квартир на кухне обгорела пластиковая оконная рама. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На тушении пожара было задействовано три единицы техники и восемь человек.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.