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19 января,
2020
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Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Дзержинке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме в томском селе Дзержинское. Пожарные спасли 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Дзержинке

По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Дзержинское Кировского района Томска поступило в субботу, 18 января, в 07.29.


«В двухэтажном кирпичном восьмиквартирном доме выгорела двухкомнатная квартира на первом этаже (в квартире никого не было). Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в доме. Пожарными из дома было спасено 15 человек», – говорится в сообщении.


Пожар ликвидировали в 07.54. На месте работали 10 человек и две единицы техники. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС. 

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