Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Дзержинке

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме в томском селе Дзержинское. Пожарные спасли 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Дзержинское Кировского района Томска поступило в субботу, 18 января, в 07.29.





«В двухэтажном кирпичном восьмиквартирном доме выгорела двухкомнатная квартира на первом этаже (в квартире никого не было). Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в доме. Пожарными из дома было спасено 15 человек», – говорится в сообщении.





Пожар ликвидировали в 07.54. На месте работали 10 человек и две единицы техники. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.