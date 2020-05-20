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20 мая,
2020
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Пожарные эвакуировали 25 человек из многоэтажки в Северске

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

Квартира загорелась в девятиэтажном доме по проспекту Коммунистическому в Северске. 78-летняя жительница дома попала в больницу, отравившись продуктами горения. 

Как сообщает пресс-служба МЧС по Томской области, сообщение о дыме из окна девятиэтажного дома по адресу проспекту Коммунистическому поступило 1 мая в 04:09. Спасатели прибыли на место через девять минут. 

Пожарные, подъезжая к месту, увидели дым, вырывавшийся из окна на четвертом этаже. У входа в подъезд пожарных встретили местные жители, указавшие квартиру и этаж, — говорится в сообщении. — Немедленно огнеборцы приступили к спасению людей, выводя их по лестничным маршам в спасательных устройствах

25 жителей многоквартирника пожарные вывели по лестничным маршам, еще 7 человек эвакуировались самостоятельно. 78-летняя жительница дома попала в больницу с легким отравлением продуктами горения.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, потушить его удалось в 04:31. В результате пожара частично выгорели кухонный гарнитур, стиральная машина и СВЧ-печь, закоптились стены и потолок. Причина возгорания устанавливается.

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