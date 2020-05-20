Пожарные эвакуировали 25 человек из многоэтажки в Северске

Квартира загорелась в девятиэтажном доме по проспекту Коммунистическому в Северске. 78-летняя жительница дома попала в больницу, отравившись продуктами горения.



Как сообщает пресс-служба МЧС по Томской области, сообщение о дыме из окна девятиэтажного дома по адресу проспекту Коммунистическому поступило 1 мая в 04:09. Спасатели прибыли на место через девять минут.

