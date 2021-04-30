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30 апреля,
2021
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Пожарные эвакуировали 23 человек из горящего дома в центре Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пятиэтажный многоквартирник на улице Учебной загорелся вечером 29 апреля. Пожарные эвакуировали из дома 23 жильцов, троих — по пожарной лестнице.


Пожарные эвакуировали 23 человек из горящего дома в центре Томска

Сообщение о возгорании на Учебной, 3/2 поступило в 21:36 часов. К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже, подъезд был задымлен. 


Пожарные по трехколенной лестнице из квартиры выше спасли троих человек, в том числе грудного ребенка, — сообщает пресс-служба томского МЧС. — Звенья газодымозащитной службы с помощью масок, в которые подается воздух, спасли из подъезда 20 человек.


В результате пожара на первом этаже в одной из комнат трехкомнатной квартиры обгорели вещи и закоптились стены. В квартире на втором этаже обгорели плинтуса. 25-летняя девушка получила отравление продуктами горения легкой степени и отказалась от госпитализации.


Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 32 человека и 7 единиц техники потушили огонь в течение получаса, причина возгорания устанавливается.

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