Пожарные эвакуировали 23 человек из горящего дома в центре Томска

Пожарные по трехколенной лестнице из квартиры выше спасли троих человек, в том числе грудного ребенка, — сообщает пресс-служба томского МЧС. — Звенья газодымозащитной службы с помощью масок, в которые подается воздух, спасли из подъезда 20 человек.



