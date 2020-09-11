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11 сентября,
2020
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Пожарные эвакуировали 13 человек из многоэтажки в Томске, где загорелся мусор

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

63 жителям многоэтажки на улице Ивана Черных пришлось эвакуироваться из-за загоревшегося на лестнице мусора. 13 человек по лестничным маршам спасли пожарные, еще 50 выбрались из здания сами.

Пожарные эвакуировали 13 человек из многоэтажки в Томске, где загорелся мусор

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, сообщение о пожаре в в девятиэтажке по улице Ивана Черных, 123 поступило в часть в 21:41 часов 10 сентября. К моменту прибытия первого подразделения на лестничной клетке здания горел мусор.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 13 человек, — говорится в сообщении. — В результате сгорел мусор на площади 3 кв. м, закоптились стены.

Пожар потушили силами 13 сотрудников МЧС и трех единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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