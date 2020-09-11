Пожарные эвакуировали 13 человек из многоэтажки в Томске, где загорелся мусор

63 жителям многоэтажки на улице Ивана Черных пришлось эвакуироваться из-за загоревшегося на лестнице мусора. 13 человек по лестничным маршам спасли пожарные, еще 50 выбрались из здания сами.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, сообщение о пожаре в в девятиэтажке по улице Ивана Черных, 123 поступило в часть в 21:41 часов 10 сентября. К моменту прибытия первого подразделения на лестничной клетке здания горел мусор.